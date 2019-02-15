Сегодня, 15 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Роттердаме (Нидерланды), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, и представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга. Начало поединка запланировано на 16:30 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Цонга в Роттердаме.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.



Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.

Медведев – с подарком, а Халеп – с «должком» Медведев после титула в Софии сыграет в Роттердаме, Тим после травмы – в Буэнос-Айресе, а Халеп после победы в Fed Cup над лидером – в Дохе.