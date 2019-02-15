Цуренко не будет защищать титул на турнире в Акапулько

Пятая ракетка мира американка Слоан Стивенс получит первый номер посева на турнире в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 25 февраля по 3 марта, сообщает официальный сайт WTA-тура. В 2016 году она стала победительницей этих соревнований, обыграв в финале француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:0.

В состав участниц турнира также вошли американки Даниэль Коллинз, Софья Кенин, пуэрториканка Моника Пуиг, канадка Эжени Бушар, румынка Михаэла Бузэрнеску, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и хорватка Донна Векич.

Действующая чемпионка турнира в Акапулько украинка Леся Цуренко не будет защищать титул. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.