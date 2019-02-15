Свитолина: Мухова — нетипичная молодая теннисистка

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над чешкой Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:4, 6:2.

«Я просто старалась сосредоточиться на том, что должна делать на корте, на своих сильных сторонах. Мне нужно было хорошо подавать и принимать, быстро двигаться. Словом, во всём нужно было сыграть здорово. В итоге я нашла путь к победе. Рада, что выиграла в двух сетах.

Мухова — очень хорошая теннисистка. Мне нравится стиль её игры. Она нетипичная молодая теннисистка, так как большинство игроков нового поколения просто мощно бьют по мячу. Каролина же действует разнообразно. Думаю, это хорошо для тенниса.

Следующий матч точно будет непростым. Я постараюсь сыграть как можно лучше", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

В полуфинале Элина сыграет с румынкой Симоной Халеп.