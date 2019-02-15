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Мертенс одолела Кербер и сразится с Халеп за титул турнира в Дохе

Мертенс одолела Кербер и сразится с Халеп за титул турнира в Дохе
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в финал турнира категории Premier в Дохе (Катар). В полуфинальном матче Мертенс со счётом 6:4, 2:6, 6:1 в трёх партиях обыграла третью ракетку соревнований, Анжелику Кербер из Германии. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Мертенс четырежды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из семи. Кербер подала один эйс, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 3 брейка.

Шестая ракетка мира, 31-летняя Кербер, и 23-летняя Мертенс, которая занимает 21-е место в рейтинге WTA, впервые встретились в официальных матчах.

За титул турнира категории Premier в Дохе Мертенс сыграет с первой ракеткой соревнований – румынкой Симоной Халеп.

15 февраля 2019 года, пятница. 19:05 МСК
Доха. 1/2 финала
Матч окончен
Анжелика Кербер
6
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 : 2
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 2 3
           
4 6 1
6 2 6
           
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