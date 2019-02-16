Самсонова не вышла в основную сетку турнира в Дубае

Россиянка Людмила Самсонова в финальном раунде квалификации турнира WTA категории Premier в Дубае (ОАЭ) в двух сетах проиграла представительнице Китая Чжу Линь со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

20-летняя уроженка Оленегорска выполнила 3 эйса и реализовала 1 брейк-пойнт. Её визави трижды подала навылет и сделала 3 брейка. Ранее теннисистки не встречались.

Соревнования с призовым фондом $ 2 527 250 завершатся 24 февраля. В основной сетке выступят три россиянки: Дарья Касаткина, посеянная под 11-м номером, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.



В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале Касаткину со счётом 6:4, 6:0.