Корне и Сайсай вышли во второй круг турнира в Дубае

На старте турнира в Дубае (ОАЭ) представительница Франции Ализе Корне обыграла венгерку Тимю Бабош со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

51-я ракетка мира выполнила 3 эйса и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Бабош ни разу не подала навылет и сделала 1 брейк. Кроме того, обе спортсменки допустили по 3 двойные ошибки.

За выход в третий круг Корне поборется с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 13-м номером, или с Элисон Риске из США.

Первый номер посева получила Наоми Осака (Япония), второй — Петра Квитова (Чехия), третий — Симона Халеп (Румыния), четвёртый — Каролина Плишкова (Чехия), пятый — Анжелика Кербер (Германия), шестой — Элина Свитолина (Украина), седьмой — Кики Бертенс (Нидерланды), восьмой — Арина Соболенко (Беларусь). Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда.



В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала Свитолина.

Женщины. Дубай. Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 2:6, 6:4, 5:7.