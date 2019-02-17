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Корне и Сайсай вышли во второй круг турнира в Дубае

Корне и Сайсай вышли во второй круг турнира в Дубае
Теннис / WTA

На старте турнира в Дубае (ОАЭ) представительница Франции Ализе Корне обыграла венгерку Тимю Бабош со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

51-я ракетка мира выполнила 3 эйса и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Бабош ни разу не подала навылет и сделала 1 брейк. Кроме того, обе спортсменки допустили по 3 двойные ошибки.

За выход в третий круг Корне поборется с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 13-м номером, или с Элисон Риске из США.

Первый номер посева получила Наоми Осака (Япония), второй — Петра Квитова (Чехия), третий — Симона Халеп (Румыния), четвёртый — Каролина Плишкова (Чехия), пятый — Анжелика Кербер (Германия), шестой — Элина Свитолина (Украина), седьмой — Кики Бертенс (Нидерланды), восьмой — Арина Соболенко (Беларусь). Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала Свитолина.

Женщины. Дубай. Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 2:6, 6:4, 5:7.

17 февраля 2019 года, воскресенье. 12:40 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
2 : 0
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
17 февраля 2019 года, воскресенье. 12:35 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 : 2
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
2 6 5
6 4 7
           
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