Кузнецова: я сейчас понимаю, как меня душила эта Америка, этот Майами

Российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила выступление в минувшем сезоне. В рейтинге WTA двукратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде занимает 106-ю строчку.

«Сезон прошёл под рабочим названием «Где логика?» – как передача, в которой я участвовала недавно. На «Ролан Гаррос», Уимблдоне, US Open – первые круги, хотя я безумно отдавалась тренировкам. Но мне реально не везло со жребием. Я иногда смотрю сетки других девочек и думаю: можно мне вот такую сетку хоть раз, чтобы спокойно пройти пару кругов.



Для меня находиться долго в Америке – это самоубийство. Ничего не имею против страны и ко всем хорошо отношусь – у меня там есть болельщики, и я их очень ценю – но долго быть так далеко от дома мне всегда тяжело. Но после Уимблдона я решила, что, раз поторопилась с возвращением, надо провести нормальный сбор уже по ходу сезона, и поехала готовиться в Америку. Это было для меня впервые, и эмоционально было очень тяжело. Хотя в тот момент я этого не осознавала – концентрировалась на работе. Мне вообще кажется, по жизни мы часто не осознаём, как мы счастливы или несчастны в конкретный момент. А потом он проходит, ты оборачиваешься… И я сейчас понимаю, как меня душила эта Америка, этот Майами.

Я выиграла Вашингтон, но потом в Цинциннати мне выпало играть с Элиной Свитолиной – 5:7 в третьем я проиграла, потом на US Open – с Винус Уильямс. И получается, что ты всё время стараешься-стараешься, а тебе всё время бум-бум по башке. Я не сдаюсь, но просто так хочется выдохнуть. Но вместо этого надо было дальше ехать в Китай, а после полутора месяцев в Америке это было вдвойне тяжело: от дома далеко, еда чужая, никого из близких нет, всё такое неродное. Я всё думала: что я тут делаю? Что я тут забыла?



Так что сезон очень странный. К себе у меня нет претензий – только к жеребьёвкам. Но, видимо, так суждено, через это мне нужно пройти», — цитирует Кузнецову Sports.