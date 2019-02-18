Ватутин проиграл Бахингеру в финале квалификации турнира в Марселе

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел пробиться в основную сетку турнира в Марселе (Франция). В финальном раунде квалификации он в двух партиях проиграл представителю Германии Маттиасу Бахингеру (6) со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Алексей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Маттиаса 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
Имя первого соперника Бахингера в основной сетке соревнований станет известно позже.
В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не сыграет.
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