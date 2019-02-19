Действующая чемпионка Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае под шестым номером, вышла в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Туниса Онс Жабер — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:7 (4:7), 0:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
Действующая чемпионка дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Жабер 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Чжэн Сайсай (Китай).
Дубай. Женщины. Второй круг
Элисон Риске (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:3.
В прошлогоднем финале Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.
19 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
56
Онс Жабер
О. Жабер
0 : 2
Rt
6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
|1
|2
|3
|
|6 4
|0
|
|7 7
|4
19 февраля 2019 года, вторник. 12:35 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
51
Элисон Риске
Э. Риске
2 : 0
52
Ализе Корне
А. Корне
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|3
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