Действующая чемпионка Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае под шестым номером, вышла в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Туниса Онс Жабер — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:7 (4:7), 0:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Действующая чемпионка дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Жабер 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Чжэн Сайсай (Китай).

Дубай. Женщины. Второй круг

Элисон Риске (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:3.

В прошлогоднем финале Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.