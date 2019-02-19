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Действующая чемпионка Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае

Действующая чемпионка Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае под шестым номером, вышла в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Туниса Онс Жабер — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:7 (4:7), 0:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Действующая чемпионка дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Жабер 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Чжэн Сайсай (Китай).

Дубай. Женщины. Второй круг
Элисон Риске (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:3.

В прошлогоднем финале Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

19 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Онс Жабер
56
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
0 : 2
Rt
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
6 4 0  
7 7 4  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 12:35 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Элисон Риске
51
США
Элисон Риске
Э. Риске
2 : 0
Ализе Корне
52
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
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