Рамос прошёл Сонего в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро

Представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас стартовал с победы на соревнованиях в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 31-летний теннисист за 2 часа 30 минут обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 7:6 (9:7), 6:3.
На счету уроженца Барселоны 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 сделанный брейк. Сонего 7 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Рамос-Виньолас поборется с Федерико Дельбонисом из Аргентины.
В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал аргентинец Диего Шварцман, переиграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.
Мужчины. Рио-де-Жанейро. Первый круг
Малек Жазири (Тунис, 7) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 3:6, 5:7.
Гидо Андреосси (Аргентина) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 4:6, 4:6.
19 февраля 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
103
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
0 : 2
93
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
|1
|2
|3
|
|6 7
|3
|
|7 9
|6
19 февраля 2019 года, вторник. 20:55 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
44
Малек Жазири
М. Жазири
0 : 2
80
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7