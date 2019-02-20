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Рамос прошёл Сонего в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро

Рамос прошёл Сонего в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро
Теннис / ATP

Представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас стартовал с победы на соревнованиях в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 31-летний теннисист за 2 часа 30 минут обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 7:6 (9:7), 6:3.

На счету уроженца Барселоны 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 сделанный брейк. Сонего 7 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Рамос-Виньолас поборется с Федерико Дельбонисом из Аргентины.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал аргентинец Диего Шварцман, переиграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.

Мужчины. Рио-де-Жанейро. Первый круг

Малек Жазири (Тунис, 7) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 3:6, 5:7.

Гидо Андреосси (Аргентина) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 4:6, 4:6.

19 февраля 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Лоренцо Сонего
103
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
0 : 2
Альберт Рамос-Виньолас
93
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
6 7 3  
7 9 6  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 20:55 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
44
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
0 : 2
Федерико Дельбонис
80
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
3 5  
6 7  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 20:30 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Андреосси
76
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
0 : 2
Уго Дельен
113
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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