Рамос прошёл Сонего в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро

Представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас стартовал с победы на соревнованиях в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 31-летний теннисист за 2 часа 30 минут обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 7:6 (9:7), 6:3.

На счету уроженца Барселоны 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 сделанный брейк. Сонего 7 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Рамос-Виньолас поборется с Федерико Дельбонисом из Аргентины.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал аргентинец Диего Шварцман, переиграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.

Мужчины. Рио-де-Жанейро. Первый круг

Малек Жазири (Тунис, 7) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 3:6, 5:7.

Гидо Андреосси (Аргентина) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 4:6, 4:6.