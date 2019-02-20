Квитова одолела Брэйди и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Дубае

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв американку Дженифер Брэйди, попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.
Петра 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Квитова поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Виктория Кужмова (Словакия).
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.
20 февраля 2019 года, среда. 10:00 МСК
Дубай. 3-й круг
Матч окончен
117
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 : 2
4
Петра Квитова
П. Квитова
|1
|2
|3
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|5
|6
|3
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|7
|1
|6
Квитова: плохого было много, у нас не хватит времени всё обсудить