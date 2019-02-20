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Квитова одолела Брэйди и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Дубае

Квитова одолела Брэйди и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Дубае
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв американку Дженифер Брэйди, попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Петра 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Квитова поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Виктория Кужмова (Словакия).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

20 февраля 2019 года, среда. 10:00 МСК
Дубай. 3-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
117
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 : 2
Петра Квитова
4
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
5 6 3
7 1 6
           
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