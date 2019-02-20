Халеп обыграла Цуренко в третьем круге турнира в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.



Симона 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария).



В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

Соревнования завершатся 23 февраля.