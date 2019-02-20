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Халеп обыграла Цуренко в третьем круге турнира в Дубае

Халеп обыграла Цуренко в третьем круге турнира в Дубае
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Симона 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

Соревнования завершатся 23 февраля.

20 февраля 2019 года, среда. 12:40 МСК
Дубай. 3-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Леся Цуренко
23
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
6 7  
3 5  
           
Халеп: я немного устала, в матче с Цуренко мне будет нелегко
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