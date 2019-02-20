Халеп: я немного устала, в матче с Цуренко мне будет нелегко

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над канадкой Эжени Бушар во втором круге турнира в Дубае со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Бушар играла отлично. Уровень игры был очень хорош. Я здорово подавала. В некоторых розыгрышах я прекрасно двигалась. Я уверена в себе и хорошо чувствую себя на корте, даже если устаю. Противостоять Бушар всегда непросто, потому что она играет близко к задней линии и быстро принимает мяч. Я старалась отодвинуть её как можно дальше. Когда у меня появлялась возможность, я играла агрессивно и завершала розыгрыши в свою пользу», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Следующей соперницей румынки будет украинка Леся Цуренко.



«Матч с Цуренко будет другим, потому что я немного устала. Цуренко играет иначе. Она действует не так быстро, но очень точно посылает мяч. Мне придётся нелегко. Нужно будет двигаться, много бегать. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, я смогу восстановиться достаточно хорошо, чтобы победить», — сказала Халеп.