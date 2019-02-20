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Баррер и Бахингер вышли во второй круг турнира в Марселе

Баррер и Бахингер вышли во второй круг турнира в Марселе
Теннис / ATP

Французский теннисист Грегуар Баррер, попавший в основную сетку турнира в Марселе (Франция) в статусе «лаки-лузера», пробился во второй круг, обыграв представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Грегуар 17 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Баррер поспорит с украинцем Сергеем Стаховским (LL).

Марсель. Мужчины. Первый круг
Маттиас Бахингер (Германия, Q) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:3, 6:4.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

20 февраля 2019 года, среда. 14:00 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Иржи Веселы
94
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
0 : 2
Грегуар Баррер
130
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
1 2 3
           
6 3 3  
7 7 6  
           
20 февраля 2019 года, среда. 14:00 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Маттиас Бахингер
143
Германия
Маттиас Бахингер
М. Бахингер
2 : 1
Стив Дарси
283
Бельгия
Стив Дарси
С. Дарси
1 2 3
           
4 6 6
6 3 4
           
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