Баррер и Бахингер вышли во второй круг турнира в Марселе

Французский теннисист Грегуар Баррер, попавший в основную сетку турнира в Марселе (Франция) в статусе «лаки-лузера», пробился во второй круг, обыграв представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Грегуар 17 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Баррер поспорит с украинцем Сергеем Стаховским (LL).

Марсель. Мужчины. Первый круг

Маттиас Бахингер (Германия, Q) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:3, 6:4.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.