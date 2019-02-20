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Потапова победила Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Потапова победила Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович, посеянную под шестым номером, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Петкович — Потапова в Будапеште.

За выход в полуфинал Потапова поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с сербкой Александрой Крунич, получившей четвёртый номер посева. Турнир завершится 24 февраля.

Будапешт. Женщины. Первый круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Георгина Гарсия-Перес (Испания, Q) — 6:0, 7:6 (8:6).

20 февраля 2019 года, среда. 15:20 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
66
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
0 : 2
Анастасия Потапова
87
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
20 февраля 2019 года, среда. 14:30 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
81
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Георгина Гарсия-Перес
170
Испания
Георгина Гарсия-Перес
Г. Гарсия-Перес
1 2 3
           
6 7 8  
0 6 6  
           
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