Потапова победила Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович, посеянную под шестым номером, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Петкович — Потапова в Будапеште.
За выход в полуфинал Потапова поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с сербкой Александрой Крунич, получившей четвёртый номер посева. Турнир завершится 24 февраля.
Будапешт. Женщины. Первый круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Георгина Гарсия-Перес (Испания, Q) — 6:0, 7:6 (8:6).
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