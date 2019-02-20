Потапова победила Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович, посеянную под шестым номером, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Петкович — Потапова в Будапеште.



За выход в полуфинал Потапова поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с сербкой Александрой Крунич, получившей четвёртый номер посева. Турнир завершится 24 февраля.

Будапешт. Женщины. Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Георгина Гарсия-Перес (Испания, Q) — 6:0, 7:6 (8:6).