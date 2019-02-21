Циципас: я победил без особых проблем, всё прошло гладко

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция). В матче второго круга лидер посева обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 6:2.

«Это был хороший матч. Я получил удовольствие от игры. Приятно было так стартовать на турнире. Я победил без особых проблем. Всё прошло гладко. Брейки случались тогда, когда и должны были случиться. В целом я играл уверенно», — цитирует Циципаса официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с победителем матча Сергей Стаховский (Украина, LL) — Грегуар Баррер (Франция, LL).

«Каждый соперник — это серьёзная работа, даже если это „лаки-лузер“. Ты играешь с тем, кто получил второй шанс. Это самые нелёгкие матчи. Мне нужно будет сыграть с умом, гораздо лучше, чем сегодня», — сказал грек.