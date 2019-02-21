Д. Эванс: надеюсь, я продолжу побеждать

Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Делрэй-Бич. Во втором круге он победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:0, 6:2.

В четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич Эванс поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.



«На этой неделе будет ещё много тенниса, и, надеюсь, я продолжу побеждать. Думаю, я очень хорошо двигаюсь на этом турнире. Ветер, на самом деле, отлично подходит моему стилю игры. К тому же в таких условиях непросто отвечать на резаные удары. Я чувствую, что играю хорошо.



Сеппи — отличный теннисист. Мне нравится, как он играет. Это будет интересный поединок», — приводит слова 28-летнего британца официальный сайт ATP.

Соревнования завершатся 24 февраля.