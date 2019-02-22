Шарапова: работа никогда не прекращается

Россиянка Мария Шарапова опубликовала в «Инстаграме» видео со своей тренировки.



«Работа никогда не прекращается», – написала Шарапова.

Ранее стало известно, что 31-летняя теннисистка снялась со стартующего 4 марта турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча. По той же причине Мария ранее досрочно завершила турнир в Санкт-Петербурге в конце января перед встречей во втором круге с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Та же травма стала причиной досрочного завершения Шараповой сезона-2018. Однако на Открытом чемпионате Австралии 2019 года она дошла четвёртого круга, обыграв защищавшую титул датчанку Каролину Возняцки. На пресс-конференциях в ходе Australian Open – 2019 Шарапова не скрывала, что борется с болью в плече, которая беспокоит её уже не первый год.

Запись доступна в "инстаграме" Шараповой.