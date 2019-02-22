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Умбер вышел в полуфинал турнира в Марселе, обыграв Бахингера

Умбер вышел в полуфинал турнира в Марселе, обыграв Бахингера
Теннис / ATP

Французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал турнира категории АТР 250 в Марселе. В четвертьфинальном матче Умбер, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах обыграл немца Маттиаса Бахингера, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Умбер 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бахингера 7 эйсов, 4 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории АТР 250 в Марселе Умбер сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Призовой фонд турнира в Марселе составляет € 744 010.

22 февраля 2019 года, пятница. 17:30 МСК
Марсель. 1/4 финала
Матч окончен
Маттиас Бахингер
143
Германия
Маттиас Бахингер
М. Бахингер
0 : 2
Уго Умбер
75
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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