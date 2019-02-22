Умбер вышел в полуфинал турнира в Марселе, обыграв Бахингера

Французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал турнира категории АТР 250 в Марселе. В четвертьфинальном матче Умбер, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах обыграл немца Маттиаса Бахингера, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Умбер 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бахингера 7 эйсов, 4 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории АТР 250 в Марселе Умбер сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Призовой фонд турнира в Марселе составляет € 744 010.