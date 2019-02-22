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Циципас взял верх над Стаховским в четвертьфинале турнира в Марселе

Циципас взял верх над Стаховским в четвертьфинале турнира в Марселе
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Марселе. В четвертьфинальном матче первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл украинца Сергея Стаховского, выступавшего на соревнованиях в качестве «лаки лузера», со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 8 минут. Циципас четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Стаховского 4 эйса, одна ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

20-летний Циципас и 33-летний Стаховский впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал Циципас сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между третьим сеяным, бельгийцем Давидом Гоффеном, и шестым сеяным – французом Жилем Симоном.

22 февраля 2019 года, пятница. 21:10 МСК
Марсель. 1/4 финала
Матч окончен
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Сергей Стаховский
141
Украина
Сергей Стаховский
С. Стаховский
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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