Циципас взял верх над Стаховским в четвертьфинале турнира в Марселе

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Марселе. В четвертьфинальном матче первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл украинца Сергея Стаховского, выступавшего на соревнованиях в качестве «лаки лузера», со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 8 минут. Циципас четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Стаховского 4 эйса, одна ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

20-летний Циципас и 33-летний Стаховский впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал Циципас сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между третьим сеяным, бельгийцем Давидом Гоффеном, и шестым сеяным – французом Жилем Симоном.