Сегодня, 25 февраля, состоится матч первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Грузии Николоз Басилашвили и россиянин Карен Хачанов, посеянный под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.



По личным встречам впереди первая ракетка России — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Басилашвили — Хачанов в Дубае.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, либо с индийцем Рамкумаром Раманатаном, получившим «уайлд-кард» от организаторов.



В 2018 году победителем турнира в Дубае стал Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

Орудие массового поражения. Хачанов может повторить судьбу Джоковича Смена ракетки негативно сказалась на игре российского лидера Карена Хачанова. Но похожие сюжеты были и у других игроков мирового уровня.