Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Басилашвили — Хачанов в Дубае

Текстовая онлайн-трансляция матча Басилашвили — Хачанов в Дубае
Теннис / ATP

Сегодня, 25 февраля, состоится матч первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Грузии Николоз Басилашвили и россиянин Карен Хачанов, посеянный под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.

По личным встречам впереди первая ракетка России — 2-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Басилашвили — Хачанов в Дубае.

Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, либо с индийцем Рамкумаром Раманатаном, получившим «уайлд-кард» от организаторов.

В 2018 году победителем турнира в Дубае стал Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

Орудие массового поражения. Хачанов может повторить судьбу Джоковича
Смена ракетки негативно сказалась на игре российского лидера Карена Хачанова. Но похожие сюжеты были и у других игроков мирового уровня.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент