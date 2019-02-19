Орудие массового поражения. Хачанов может повторить судьбу Джоковича

История с неожиданным спадом в игре Карена Хачанова обрастает новыми подробностями. Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев полагает, что причиной возникновения трудностей стала смена ракетки. Вплоть до старта нынешнего сезона Карен играл ракетками Wilson, но в межсезонье принял решение вернуться к варианту с Head, чьи ракетки он использовал в юниорские годы.

Тарпищев: Хачанов потерял уверенность из-за того, что решил поменять ракетку

За четыре года сотрудничества с Wilson россиянин попробовал две модели ракеток. Поначалу он играл ракеткой H22, которая помогала ему лучше контролировать мяч, но при этом нагружала плечо. Со временем фрешмен перешёл к более тяжёлой ракетке Blade 98 c целью усилить подачу и снизить вибрацию. Сейчас же перед Кареном стоит задача добиться стабильности в игре на задней линии и улучшить контроль. Но далеко не всем легко удавался переход с одной модели на другую даже в рамках одного бренда, не говоря уже о смене производителя. Разберём случаи, когда смена ракетки помогала или наоборот мешала известным игрокам в достижении поставленных целей.

Джокович не сразу привык к новой ракетке

Во время одной из тренировок перед стартом Итогового турнира ATP в Лондоне Новак Джокович пробовал отговорить Хачанова менять ракетку, мотивируя это тем, что в прошлом у него уже был печальный опыт смены ракетки в молодом возрасте. В 22 года Новак сменил ракетку Wilson на Head, что привело к ухудшению результатов в сезонах-2009 и 2010. Серб был вне себя от ярости и часто вымещал зло на орудии труда. Он ломал ракетки, жаловался на них в интервью, но спустя долгие месяцы страданий нашёл то, что так долго искал. В 2011 году он провёл один из лучших сезонов в карьере, выиграв мэйджоры в Мельбурне, Лондоне и Нью-Йорке, и впервые стал первой ракеткой мира.



Сделав операцию на локте в 2018 году, уроженец Белграда внёс изменения в модификацию своей ракетки Head Graphene 360 Speed Pro. Это было сделано для снижения нагрузки на локоть – ракетка игрока стала легче на несколько граммов. «Я изменил ракетку в начале года, привнёс совсем незначительные, но важные изменения в расчёте на долгосрочную перспективу. Для меня было важно усилить подачу и увеличить угол подброса мяча. Сейчас я уже чувствую себя комфортнее, но нужно время, чтобы приноровиться», – сказал Новак задолго до возвращения на первую строчку мирового рейтинга.

Федерер пошёл на отчаянный шаг в 2013-м

Когда швейцарский рекордсмен Роджер Федерер понял, что ему становится сложно конкурировать с более молодыми соперниками вроде Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, он принял непопулярное решение и отказался от прежней ракетки, с которой ранее выиграл 17 титулов на турнирах «Большого шлема». Он не стал уходить от Wilson, но разработал для себя новую модель. У той ракетки площадь головки была равна 90 квадратным дюймам, в то время как у новой – 98 квадратных дюймов ударной поверхности.

Со сменой инвентаря ударная сила выросла на 85 процентов, что помогло швейцарцу сделать свои удары более сильными и хлёсткими. К изменениям Роджер привык не сразу, но в 2015 году назвал это решение верным. «Надо отдать должное Стефану Эдбергу, который мне очень сильно помогает. Но я думаю, что мой бэкхенд стал лучше ещё из-за того, что теперь я играю другой ракеткой. Я действительно считаю, что это было грамотное решение, пришедшее очень вовремя». На сегодняшний день в активе Федерера уже 20 ТБШ.

Надаль – за инновации и эксперименты

Нынешняя ракетка Рафаэля Надаля Babolat была сделана под заказ и при непосредственном участии теннисиста в 2004 году. С тех пор она претерпела множество изменений, но всё это происходило под контролем Рафы и его личного стрингера Гийома Камбона. В 2012 году испанец добавил дополнительные два грамма веса в обод ракетки, чтобы обеспечить большее вращение и увеличить мощность.



Интересно, что Надаль играет ракеткой, в ручку которой встроен микросенсор для сбора информации по количеству ударов, зонам попадания мяча, мощности и скорости полёта мяча и другим показателям. Эта опция помогает команде 11-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» и 17-кратного обладателя титулов ТБШ в оценке тренировочного прогресса и детальном разборе матчей. 32-летний теннисист всегда поддерживал лабораторные исследования, которые проводила компания-производитель его ракеток, и это помогает ему оставаться конкурентоспособным, несмотря на обилие травм.

Шарапова влюбилась в новую ракетку после пары ударов

В декабре 2010 года Мария Шарапова разорвала контракт с поставщиком ракеток Prince, чтобы внести технологические новшества в свой новый инвентарь. Сразу после этого россиянка договорилась о сотрудничестве с компанией Head, однако перед этим она изучила и другие предложения на рынке. Новые ракетки Мария тестировала около двух месяцев, но по её словам, выбрать Head она решила практически сразу. «Когда я пару раз ударила этой ракеткой по мячу, я поняла, что это та вещь, которая будет работать на меня в течение долгого периода времени. Я люблю, когда ты чувствуешь нечто подобное».

Когда на Марию обрушилась критика за то, что в её допинг-пробе обнаружили следы мельдония, Head был одним из немногих спонсоров, кто публично поддержал российскую теннисистку. Глава совета директоров компании Йохан Элиаш называл эту историю откровенным фарсом и призывал общественность бороться с беспределом. Он был уверен, что Шарапова принимала мельдоний в столь малых дозах, что он никак не мог повлиять на её физическую деятельность.