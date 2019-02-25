С. Уильямс озвучила ролик Nike о гендерных стереотипах в спорте

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в съёмках ролика Nike «Dream Crazier» («Мечтай безумнее». – Прим. «Чемпионата»). Видео посвящено спортсменкам, которые в определённый период карьеры сталкивались с гендерными стереотипами.

Кроме того, что Уильямс-младшая является одним из персонажей ролика, теннисистка читает закадровый текст, тем самым выступая от лица героинь видео.



Впервые ролик был показан во время церемонии вручения «Оскара», где она представляла один из фильмов.



Помимо Серены в видео мелькают множество известных спортсменок, среди которых теннисистка из Китая Ли На, румынка Симона Халеп и Виктория Азаренко из Беларуси.

Видео опубликовано в официальном «твиттере» Nike.

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