14 эйсов помогли Ф. Лопесу одолеть Лайовича на старте турнира в Акапулько

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.
Фелисьяно 14 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Лопес поспорит с австралийцем Алексом де Минором, посеянным под пятым номером.
Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.
27 февраля 2019 года, среда. 06:10 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
43
Душан Лайович
Д. Лайович
1 : 2
73
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|5
|
|6 3
|6
|7
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