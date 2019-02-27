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14 эйсов помогли Ф. Лопесу одолеть Лайовича на старте турнира в Акапулько

14 эйсов помогли Ф. Лопесу одолеть Лайовича на старте турнира в Акапулько
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Фелисьяно 14 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Лопес поспорит с австралийцем Алексом де Минором, посеянным под пятым номером.

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

27 февраля 2019 года, среда. 06:10 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
43
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 : 2
Фелисьяно Лопес
73
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
1 2 3
           
7 7 2 5
6 3 6 7
           
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