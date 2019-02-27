Нисикори: на Осаку оказывается огромное давление. Ей нужно время для адаптации

Японец Кей Нисикори прокомментировал повышенное внимание к соотечественнице Наоми Осаке, которая в 21 год стала первой ракеткой мира.



«Ажиотаж, связанный с Наоми значительно отличается от того, что был вокруг меня. Она выиграла два мэйджора подряд, это же невероятно. К тому же, год назад она не попала даже в топ-10 рейтинга.



Внезапно всё изменилось. Она первая ракетка мира, тогда как я был лишь четвёртым. На Осаку оказывается гораздо больше давления. Быть номером один, выигрывать турниры «Большого шлема» – это то, чего у меня никогда не было.



Я уверен, что она сможет адаптироваться к такому вниманию – ей просто нужно время. У нее отличный менталитет: очень сильный и спокойный. Она не слишком паникует. Я уверен, что со временем она привыкнет к этому. Она выиграет ещё не один турнир «Большого шлема», – цитирует Нисикори Tennuis World USA.

Осака: надеюсь, со временем люди перестанут говорить обо мне и Бажине