Пелья вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу, Куэвас выбыл

Аргентинец Гидо Пелья, посеянный на турнире в Сан-Паулу (Бразилия) под третьим номером, вышел в четвертьфинал, в двух сетах обыграв представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.

Гидо 4 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Пелья поспорит с соотечественником Марко Трунгеллити, который победил бразильца Тьяго Уайлда (WC) со счётом 6:4, 7:5.

Сан-Паулу. Мужчины. Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Пабло Куэвас (Уругвай, 5) — 5:7, 6:3, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта.