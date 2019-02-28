Пелья вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу, Куэвас выбыл

Аргентинец Гидо Пелья, посеянный на турнире в Сан-Паулу (Бразилия) под третьим номером, вышел в четвертьфинал, в двух сетах обыграв представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.
Гидо 4 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Пелья поспорит с соотечественником Марко Трунгеллити, который победил бразильца Тьяго Уайлда (WC) со счётом 6:4, 7:5.
Сан-Паулу. Мужчины. Первый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Пабло Куэвас (Уругвай, 5) — 5:7, 6:3, 6:3.
Турнир с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта.
27 февраля 2019 года, среда. 23:55 МСК
Сан-Паулу. 2-й круг
Матч окончен
111
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
0 : 2
48
Гидо Пелья
Г. Пелья
|1
|2
|3
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|2
|4
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|6
|6
28 февраля 2019 года, четверг. 04:05 МСК
Сан-Паулу. 2-й круг
Матч окончен
121
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
2 : 0
449
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
|1
|2
|3
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|6
|7
|
|4
|5
28 февраля 2019 года, четверг. 01:40 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
59
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 : 2
60
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
|1
|2
|3
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|7
|3
|3
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|5
|6
|6
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