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Пелья вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу, Куэвас выбыл

Пелья вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу, Куэвас выбыл
Теннис / ATP

Аргентинец Гидо Пелья, посеянный на турнире в Сан-Паулу (Бразилия) под третьим номером, вышел в четвертьфинал, в двух сетах обыграв представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.

Гидо 4 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Пелья поспорит с соотечественником Марко Трунгеллити, который победил бразильца Тьяго Уайлда (WC) со счётом 6:4, 7:5.

Сан-Паулу. Мужчины. Первый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Пабло Куэвас (Уругвай, 5) — 5:7, 6:3, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта.

27 февраля 2019 года, среда. 23:55 МСК
Сан-Паулу. 2-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
111
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
0 : 2
Гидо Пелья
48
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
28 февраля 2019 года, четверг. 04:05 МСК
Сан-Паулу. 2-й круг
Матч окончен
Марко Трунгеллити
121
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
2 : 0
Тьяго Уайлд
449
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
28 февраля 2019 года, четверг. 01:40 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
Пабло Куэвас
59
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 : 2
Феликс Оже-Альяссим
60
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
7 3 3
5 6 6
           
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