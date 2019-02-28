Федерер одолел Фучовича и стал полуфиналистом турнира в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах выиграл у Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Для этого 37-летнему спортсмену понадобился 1 час 54 минуты.
Уроженец Базеля, являющийся семикратным чемпионом Дубая, дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Фучович выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Федерер в Дубае.
За выход в финал Федерер поборется с победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 6) — Николоз Басилашвили (Грузия).
В 2018 году турнир в Дубае выиграл испанец Роберто Баутиста-Агут.
28 февраля 2019 года, четверг. 19:10 МСК
Дубай. 1/4 финала
Матч окончен
35
Мартон Фучович
М. Фучович
0 : 2
7
Роджер Федерер
Р. Федерер
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Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх
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