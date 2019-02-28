Федерер одолел Фучовича и стал полуфиналистом турнира в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах выиграл у Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Для этого 37-летнему спортсмену понадобился 1 час 54 минуты.

Уроженец Базеля, являющийся семикратным чемпионом Дубая, дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Фучович выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Федерер в Дубае.

За выход в финал Федерер поборется с победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 6) — Николоз Басилашвили (Грузия).

В 2018 году турнир в Дубае выиграл испанец Роберто Баутиста-Агут.