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Федерер одолел Фучовича и стал полуфиналистом турнира в Дубае

Федерер одолел Фучовича и стал полуфиналистом турнира в Дубае
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах выиграл у Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Для этого 37-летнему спортсмену понадобился 1 час 54 минуты.

Уроженец Базеля, являющийся семикратным чемпионом Дубая, дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Фучович выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Федерер в Дубае.

За выход в финал Федерер поборется с победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 6) — Николоз Басилашвили (Грузия).

В 2018 году турнир в Дубае выиграл испанец Роберто Баутиста-Агут.

28 февраля 2019 года, четверг. 19:10 МСК
Дубай. 1/4 финала
Матч окончен
Мартон Фучович
35
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
0 : 2
Роджер Федерер
7
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
6 6 4  
7 8 6  
           
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