Джорджи снялась с турнира в Индиан-Уэллс, её место в основной сетке займёт Бушар

Южнокорейский теннисист Чхун Хён снялся с турнира в Индиан-Уэллс (США) из-за повреждения, сообщает Tennis.life. В основной сетке первого «Мастерса» в сезоне его заменит представитель Беларуси Илья Ивашко.



В женской части соревнований по различным причинам не выступят итальянка Камила Джорджи и Люксика Кхумкхум из Таиланда. Вместо Джорджи в Индиан-Уэллс сыграет канадка Эжени Бушар, тогда как Кхумкхум в основной сетке соревнований заменит Магда Линетт из Польши.



Престижные соревнования пройдут в период с 4 по 17 февраля. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является Хуан-Мартин дель Потро из Аргентины, в женском одиночном – первая ракетка мира из Японии Наоми Осака.