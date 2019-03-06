Удары Халеп и Свитолиной претендуют на звание лучшего по итогам февраля

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар февраля 2019 года». На эту награду претендуют украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, американка Софья Кенин, француженка Каролин Гарсия и представительница Хорватии Донна Векич.

Оценить удары можно в канале WTA в YouTube.

Проголосовать за один из ударов можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится завтра, 7 марта. Победительница будет объявлена 8 марта. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.



Удар представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй, выполненный в полуфинальном матче турнира в Окленде (Новая Зеландия) с канадкой Бьянкой Андрееску, был признан лучшим по итогам января 2019 года.