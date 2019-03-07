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Вондроушова вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Касаткиной

Вондроушова вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Касаткиной
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова и представительница Польши Магда Линетт преодолели барьер первого круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Вондроушова в двух партиях оказалась сильнее представительницы Германии Лауры Зигемунд со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Победительница встречи 1 раз подал навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы ни одного эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Линетт в трёх сетах одержала победу над хорватской теннисисткой Петрой Мартич — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Линетт сделала 2 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий раунд соревнований представительница Чехии поспорит с российскую теннисисткой Дарьей Касаткиной (14), а Конта сыграет с голландкой Кики Бертенс (7).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

06 марта 2019 года, среда. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
1 2 3
           
6 7 8  
4 6 6  
           
06 марта 2019 года, среда. 22:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 : 2
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
1 2 3
           
3 6 6 5
6 4 7 7
           
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