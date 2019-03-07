Свитолина: смотреть за игрой Монфиса труднее, чем самой быть на корте

Украинка Элина Свитолина оценила готовность к турниру в Индиан-Уэллсе, на котором она стартует со второго круга. Первой соперницей уроженки Одессы будет американка Софья Кенин.

«Думаю, я провела пару неплохих турниров перед Индиан-Уэллсом. После травмы это именно то, что мне было нужно. Такие турниры помогают оценить мою игровую форму. После соревнований в Дубае я отдыхала несколько дней, потому что испытывала болевые ощущения и должна была восстановиться. Моя команда была со мной, так что мы продолжали подготовку.

В Индиан-Уэллс мы прибыли в воскресенье и потратили несколько дней на адаптацию. Я двигаюсь вперёд день за днём", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Элина также призналась, что по-другому оценивает игру, когда следит за матчами своего бойфренда — француза Гаэля Монфиса.

«Могу сказать, что смотреть за игрой Гаэля труднее, чем самой быть на корте. Иначе видишь вещи. Думаю, я многому научилась, когда следила за его игрой со стороны. Ты понимаешь, что тренеры видят больше, поэтому нужно к ним прислушиваться. Когда играешь, то некоторых вещей не замечаешь. Ты так вовлечена в игру и не понимаешь, что происходит.



Я могу играть лучше. Знаю, что когда хорошо готова физически, то могу выступать уверенно. Важно лишь хорошо готовиться. Думаю, мне досталась одна из самых сложных сеток. Софья Кенин сейчас очень уверена в себе. На прошлой неделе она играла в финале. Во втором круге мне будет нелегко», — сказала Свитолина.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».