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Матч Кубка Федерации Россия – Италия пройдёт в Москве

Матч Кубка Федерации Россия – Италия пройдёт в Москве
Теннис / Кубок Федерации

Определилась страна — хозяйка матча прей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сборная России сыграет с командой Италии. Встреча пройдёт в Москве.

Поединок состоится 20-21 апреля на грунтовом корте, который уложат в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Эта встреча станет восьмой между этими командами. Пять из предыдущих семи матчей завершились победами сборных России и СССР.

Напомним, российская команда успешно выиграла свою региональную группу, поочерёдно обыграв сборные Польши, Дании и Швеции. Невзирая на это, в рейтинге Fed Cup команда опустилась на 13-е место.

Помимо России и Италии за место в плей-офф Мировой группы II поборются следующие пары:

Нидерланды — Япония
Великобритания — Казахстан
Словакия — Бразилия.

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