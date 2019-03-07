Матч Кубка Федерации Россия – Италия пройдёт в Москве

Определилась страна — хозяйка матча прей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сборная России сыграет с командой Италии. Встреча пройдёт в Москве.



Поединок состоится 20-21 апреля на грунтовом корте, который уложат в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.



Эта встреча станет восьмой между этими командами. Пять из предыдущих семи матчей завершились победами сборных России и СССР.



Напомним, российская команда успешно выиграла свою региональную группу, поочерёдно обыграв сборные Польши, Дании и Швеции. Невзирая на это, в рейтинге Fed Cup команда опустилась на 13-е место.

Помимо России и Италии за место в плей-офф Мировой группы II поборются следующие пары:

Нидерланды — Япония

Великобритания — Казахстан

Словакия — Бразилия.