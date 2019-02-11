Россия опустилась на 13-е место в рейтинге Fed Cup, Румыния — 5-я, Чехия — 1-я

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 11 февраля сборная России, вышедшая в плей-офф Мировой группы II, опустилась на 13-ю строчку.
Действующая обладательница трофея — команда Чехии, которая ранее проиграла Румынии в четвертьфинале Fed Cup, — сохранила первое место. Вторую позицию по-прежнему занимают США, третьей идёт Беларусь, четвёртой — сборная Франции.
Кубок Федерации. Рейтинг от 11 февраля
1 (1). Чехия — 31 362,5.
2 (2). США — 23 642,5.
3 (3). Беларусь — 14 770.
4 (4). Франция — 12 995.
5 (8). Румыния — 8912,5.
6 (9). Австралия — 8792,5.
7 (5). Германия — 5785.
8 (6). Бельгия — 5395.
9 (7). Швейцария — 5272,5.
10 (14). Испания — 4477,5.
11 (17). Канада — 4175.
12. (15). Латвия — 4070.
13. (11). Россия — 3525.
Назад в элиту. Российские теннисистки начали путь наверх
Вихлянцева, Павлюченкова и Касаткина уверенно победили во всех одиночных матчах, выведя российскую команду в плей-офф второй Мировой группы.