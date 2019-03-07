Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена и Винус Уильямс отказались от участия в парном турнире в Индиан-Уэллсе

Серена и Винус Уильямс отказались от участия в парном турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс приняли решение отказаться от участия в парных соревнованиях в Индиан-Уэллсе, невзирая на то что ранее были заявлены в основную сетку, сообщает Tennis World USA.

Сёстры могли впервые сыграть в паре на турнире категории Premier за последние 20 лет. Серена и Винус в основном играют в паре на соревнованиях «Большого шлема» и Олимпийских играх – на их счету три общие золотые олимпийские медали и 14 побед на парных мэйджорах.

В основной сетке турнира 38-летняя Винус стартует матчем против немки Андреа Петкович, тогда как её младшая сестра встретится с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

Соревнования в Индиан-Уэллсе проходят с 6 по 17 марта.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент