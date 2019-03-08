Младенович и Путинцева одержали победы на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и француженка Кристина Младенович вышли во второй турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Путинцева оказалась сильнее представительницы Венгрии Тимей Бабош со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Победительница встречи 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Младенович одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Сайсай — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Младенович сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий раунд соревнований Путинцева поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (8), а Младенович сыграет первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Действующей чемпионкой турнира является Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.