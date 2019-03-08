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Младенович и Путинцева одержали победы на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Младенович и Путинцева одержали победы на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и француженка Кристина Младенович вышли во второй турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Путинцева оказалась сильнее представительницы Венгрии Тимей Бабош со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Победительница встречи 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Младенович одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Сайсай — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Младенович сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий раунд соревнований Путинцева поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (8), а Младенович сыграет первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Действующей чемпионкой турнира является Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

07 марта 2019 года, четверг. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2 : 0
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
07 марта 2019 года, четверг. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 0
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
7 6  
5 2  
           
07 марта 2019 года, четверг. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэдисон Бренгл
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
2 : 0
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
07 марта 2019 года, четверг. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
2 : 0
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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