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Канепи вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, Бушар и Стосур выбыли

Канепи вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, Бушар и Стосур выбыли
Теннис / WTA

Эстонка Кайя Канепи вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Кайя трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг Канепи поспорит с немкой Юлией Гёргес (15).

Индиан-Уэллс. Женщины. Первый круг
Кристен Флипкенс (Бельгия) — Эжени Бушар (Канада) — 7:5, 3:6, 7:5.
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Элисон Риске (США) — 7:6 (7:1), 6:4.
Мэдисон Бренгл (США, WC) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:2, 6:3.
Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Тэйлор Таунсенд (США, WC) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:2.
Мисаки Дои (Япония, Q) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:3.
Мона Бартель (Германия) — Чжу Линь (Китай, Q) — 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.

08 марта 2019 года, пятница. 01:50 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юханна Ларссон
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
0 : 2
Кайя Канепи
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
08 марта 2019 года, пятница. 05:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
2 : 1
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
1 2 3
           
7 3 7
5 6 5
           
07 марта 2019 года, четверг. 23:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
0 : 2
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
6 1 4  
7 7 6  
           
07 марта 2019 года, четверг. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэдисон Бренгл
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
2 : 0
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
08 марта 2019 года, пятница. 04:30 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Исалин Бонавентюр
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
2 : 1
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
1 2 3
           
6 7 6
7 6 2
           
07 марта 2019 года, четверг. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
2 : 0
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
07 марта 2019 года, четверг. 23:40 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
1 : 1
Мона Бартель
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
1 2 3
           
4 7 7 5
6 6 4 6
           
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