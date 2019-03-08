Канепи вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, Бушар и Стосур выбыли

Эстонка Кайя Канепи вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Кайя трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в третий круг Канепи поспорит с немкой Юлией Гёргес (15).
Индиан-Уэллс. Женщины. Первый круг
Кристен Флипкенс (Бельгия) — Эжени Бушар (Канада) — 7:5, 3:6, 7:5.
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Элисон Риске (США) — 7:6 (7:1), 6:4.
Мэдисон Бренгл (США, WC) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:2, 6:3.
Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Тэйлор Таунсенд (США, WC) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:2.
Мисаки Дои (Япония, Q) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:3.
Мона Бартель (Германия) — Чжу Линь (Китай, Q) — 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.
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