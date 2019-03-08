Младенович: думаю, Осаке тоже нелегко встречаться со мной на двух турнирах кряду

Француженка Кристина Младенович поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча состоится 10 марта.

В середине февраля Кристина победила Наоми во втором круге турнира в Дубае со счётом 6:3, 6:3.

«Забавно, что я сыграю с Осакой на втором турнире подряд. Это непростая сетка для меня, но, думаю, и для Наоми тоже. Играть со мной на двух турнирах подряд непросто.

Нас ждёт новая встреча. Условия тут совершенно не такие, как в Дубае: другие мячи, другое покрытие. Уверена, что ей комфортно выступать в Индиан-Уэллсе, ведь она является действующей чемпионкой. Конечно, ей хочется вновь одержать несколько побед здесь. Я выйду на корт с уверенностью в своих силах и буду бороться, как и несколько недель назад.

Этот матч станет большим испытанием для меня, потому что Осака — первая ракетка мира», — цитирует Младенович официальный сайт тура.