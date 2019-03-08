Мугуруса вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе, Гарсия выбыла

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не испытала серьёзных проблем в матче второго раунда соревнований в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях экс первая ракетка мира обыграла американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Мугурусы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 14. Дэвис отметилась 1 подачей навылет и 3 двойными ошибками.
Следующей соперницей Мугурусы станет победительница пары Серена Уильямс (США, 10) – Виктория Азаренко (Беларусь).
В параллельном матче француженка Каролин Гарсия в трёх партиях уступила американке Дженнифер Брэйди – 3:6, 6:3, 0:6. За выход в четвёртый круг соревнований Брэйди поспорит с победительницей пары Эшли Барти (Австралия, 12) – Татьяна Мария (Германия).
Соревнований BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной.
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