Барти, Ван Цян и Андрееску – в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная под 12-м номером, вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), сломив сопротивление немки Татьяны Марии – 6:4, 6:4. За право выйти в четвёртый раунд соревнований Эшли сразится с американкой Дженнифер Брэйди (WC).

Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. На счету Барти 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В другом матче китаянка Ван Цян (18) обыграла американку Бернарду Пера – 7:6 (7:5), 6:2. За правой выйти в четвёртый круг соревнований Ван сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (16).

В другом матче канадка Бьянка Андрееску взяла верх над словачкой Доминикой Цибулковой (32) – 6:2, 6:2. В третьем круге Бьянка встретится с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель (Q).