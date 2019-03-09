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Барти, Ван Цян и Андрееску – в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Барти, Ван Цян и Андрееску – в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная под 12-м номером, вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), сломив сопротивление немки Татьяны Марии – 6:4, 6:4. За право выйти в четвёртый раунд соревнований Эшли сразится с американкой Дженнифер Брэйди (WC).

Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. На счету Барти 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В другом матче китаянка Ван Цян (18) обыграла американку Бернарду Пера – 7:6 (7:5), 6:2. За правой выйти в четвёртый круг соревнований Ван сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (16).

В другом матче канадка Бьянка Андрееску взяла верх над словачкой Доминикой Цибулковой (32) – 6:2, 6:2. В третьем круге Бьянка встретится с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель (Q).

09 марта 2019 года, суббота. 02:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
0 : 2
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 02:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
0 : 2
Ван Цян
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
6 5 2  
7 7 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 03:30 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Доминика Цибулкова
Словакия
Доминика Цибулкова
Д. Цибулкова
0 : 2
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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