Павлюченкова и Квитова покидают турнир в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований 30-я сеяная Павлюченкова в трёх сетах уступила Кристине Макхэйл (Q) из США со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Павлюченкова трижды подала навылет и допустила 7 двойных ошибок. На счету Макхэйл ни одного эйса и 3 ошибки на подаче.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Макхэйл сыграет с американкой Винус Уильямс, которая в трёх сетах переиграла Петру Квитову (3) из Чехии — 4:6, 7:5, 6:4.

В третий круг турнира также пробилась представительница Чехии Каролина Плишкова (5), которая обыграла японку Мисаки Дои (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.