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Павлюченкова и Квитова покидают турнир в Индиан-Уэллсе

Павлюченкова и Квитова покидают турнир в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований 30-я сеяная Павлюченкова в трёх сетах уступила Кристине Макхэйл (Q) из США со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Павлюченкова трижды подала навылет и допустила 7 двойных ошибок. На счету Макхэйл ни одного эйса и 3 ошибки на подаче.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Макхэйл сыграет с американкой Винус Уильямс, которая в трёх сетах переиграла Петру Квитову (3) из Чехии — 4:6, 7:5, 6:4.

В третий круг турнира также пробилась представительница Чехии Каролина Плишкова (5), которая обыграла японку Мисаки Дои (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

10 марта 2019 года, воскресенье. 02:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кристина Макхэйл
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
2 : 1
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 2 3
           
6 3 6
4 6 4
           
10 марта 2019 года, воскресенье. 02:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 : 2
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
1 2 3
           
6 5 4
4 7 6
           
10 марта 2019 года, воскресенье. 02:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
1 : 2
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
7 7 1 1
6 4 6 6
           
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