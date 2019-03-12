Сенсационное поражение А. Зверева — в обзоре 3-го круга турнира в Индиан-Уэлссе

Немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под третьим номером, не смог выйти в четвёртый круг соревнований, проиграв в двух партиях соотечественнику Ян-Леннарду Штруффу со счётом 3:6, 1:6.

Представитель Канады Милош Раонич, получивший 13-й номер посева, в матче третьего круга добился волевой победы над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:4, 6:4.

В следующий раунд BNP Paribas Open также прошёл австрийский теннисист Доминик Тим (7), который обыграл француза Жиля Симона (27) со счётом 6:3, 6:1.

За выход в четвертьфинал Штруфф поборется с Раоничем, а Тим — с хорватом Иво Карловичем.

В 2018 году победителем турнира в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

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