Поражение Вихлянцевой и победа Соболенко — в обзоре игр турнира в Индиан-Уэллсе

В матче третьего круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США) россиянка Наталья Вихлянцева, вышедшая в основную сетку соревнований через квалификацию, в трёх сетах проиграла Анжелике Кербер из Германии (8) со счётом 6:3, 1:6, 3:6.

Первая ракетка мира японка Наоми Осака вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу США Даниэль Коллинз – 6:4, 6:2.

В следующий раунд BNP Paribas Open также прошла белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая взяла верх над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:2, 7:5.

Ещё одной участницей четвёртого круга соревнований стала американка Винус Уильямс, одолевшая в двух партиях соотечественницу Кристину Макхейл – 6:2, 7:5.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является Осака.

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