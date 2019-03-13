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Свитолина и В.Уильямс прошли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина и В.Уильямс прошли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв в трёх партиях представительницу Австралии Эшли Барти (12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 14 минут. На счету украинки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 21. Барти совершила 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

За выход в полуфинал Свитолина сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая на этом турнире уже обыграла Дарью Касаткину, Елену Остапенко и Симону Халеп.

В параллельной встрече американка Винус Уильямс взяла верх над немкой Моной Бартель – 6:4, 6:4. В следующем раунде Винус сразится с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Анжелика Кербер (Германия, 8).

13 марта 2019 года, среда. 03:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
2 : 0
Мона Бартель
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
13 марта 2019 года, среда. 00:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 1
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
7 10 5 6
6 8 7 4
           
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