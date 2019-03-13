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Джокович сенсационно проиграл Кольшрайберу в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Джокович сенсационно проиграл Кольшрайберу в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе под первым номером, не сумел пробиться в четвёртый круг, в двух партиях проиграв представителю Германии Филиппу Кольшрайберу со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с французом Гаэлем Монфисом, получившим 18-й номер посева.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

13 марта 2019 года, среда. 00:00 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
0 : 2
Филипп Кольшрайбер
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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