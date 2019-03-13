Джокович сенсационно проиграл Кольшрайберу в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе под первым номером, не сумел пробиться в четвёртый круг, в двух партиях проиграв представителю Германии Филиппу Кольшрайберу со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с французом Гаэлем Монфисом, получившим 18-й номер посева.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).