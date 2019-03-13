Бенчич: иногда чем меньше я думаю на корте, тем лучше

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 6:1.

«Осака — первая ракетка мира. В последние пару месяцев она всё выиграла. Думаю, я провела прекрасный матч и очень довольна собой. Я отлично подавала. Первый сет провела здорово, а дальше продолжила в том же духе. Во втором сете стало ветрено, но я смогла сыграть хорошо с тактической точки зрения.

Мы обе стараемся побыстрее принять мяч, я так хотела сыграть и сегодня. Я планировала диктовать условия на корте. Наоми же чаще использует вращение, чем я.

Я не так много думала о сопернице, а была сосредоточена на своей игре. Я уверена в своей игре сейчас, выполняю отличные удары. У меня всё получается", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.

В четвертьфинале Белинда сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

«Я отлично её знаю. Мы дружим с ней и её сестрой, много тренируемся вместе. Конечно, у Каролины прекрасная подача. Она играет плоско и быстро. Но я вновь буду сосредоточена на себе, на тактических моментах. Но я подумаю об этом завтра, не хочу забегать вперёд. Иногда чем меньше я думаю на корте, тем лучше», — сказала Бенчич.