Бенчич: поколение 1997 года очень сильное

Швейцарка Белинда Бенчич поделилась ожиданиями от матча с японкой Наоми Осакой в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Это матч станет большой возможностью для меня. Мне нравится выступать на крупных аренах с топ-соперницами. Я получаю удовольствие от таких игр, ради этого я и работаю. Так здорово выходить на большой корт в 6 часов вечера.

Мы вынуждаем друг друга двигаться вперёд. Мы разные теннисистки, но поколение 1997 года очень сильное. Каждая из нас добивается успеха. Кому-то для этого требуется больше времени, кому-то меньше", — приводит слова Бенчич официальный сайт тура.

Осака является действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе. В прошлогоднем финале она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.