Осака — о поражении в матче с Бенчич: никаких сожалений у меня нет

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от швейцарки Белинды Бенчич в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 1:6.

«Думаю, раньше после такого счёта я бы была подавлена и грустна. Но сейчас я хорошо себя чувствую, потому что, учитывая обстоятельства, я старалась играть как можно лучше. Никаких сожалений у меня нет. Я старалась сохранять позитивный настрой на протяжении всей встречи.

Белинда играла просто здорово. Она невероятная теннисистка. Я ничего не могла поделать в этой ситуации.



Я стала отходить назад и обороняться, хотя так обычно не делаю. Белинда захватывала контроль над розыгрышами с самого начала. Я же поначалу старалась играть излишне агрессивно. Ближе к концу матча я старалась выполнять больше ударов и действовала разнообразнее. Но и к этому Бенчич была готова.

Всегда нелегко, когда происходят перемены в команде. Но для первого турнира у нас с Дженкинсом (Джермейн Дженкинс стал наставником первой ракетки мира 28 февраля. — Прим. ред.) всё сложилось неплохо. Мы хорошо общаемся. Это большой плюс. Не думаю, что нам будет сложно. Мы понимаем друг друга и сейчас переключаемся на турнир в Майами. Думаю, всё будет хорошо.



Я с детства любила смотреть турнир в Майами. Я живу в Южной Флориде, поэтому ходила на матчи и смотрела игры профессионалов. Я всегда хотела быть, как они. Мне повезло, что так и случилось. Будет интересно", — цитирует Осаку официальный сайт тура.



Наоми останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Индиан-Уэллсе.

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