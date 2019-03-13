Японская теннисистка Наоми Осака не потеряет звание первой ракетки мира по итогам турнира в Индиан-Уэллсе даже с учётом поражения в третьем раунде от швейцарки Белинды Бенчич.
Главная претендентка на первую строчку рейтинга WTA чешка Петра Квитова покинула соревнования категории Premier ещё по итогам второго круга. В ближайший понедельник отставание Петры от Наоми составит 441 очко. Другие теннисистки, которые имели шансы обойти Осаку, так же, как и Квитова, уже покинули турнир – Слоан Стивенс проиграла в первом же своём матче, а Симона Халеп уступила Маркете Вондроушовой минувшей ночью.
Обойти Квитову и стать второй ракеткой мира могут ещё три теннисистки – украинка Элина Свитолина, немка Анжелика Кербер и чешка Каролина Плишкова сделают это лишь в случае победы на турнире.
Ближе всего к Осаке может подобраться Плишкова. В случае её триумфа в Индиан-Уэллсе, отставание от японки составил 61 очко.
Осака останется первой ракеткой мира, несмотря поражение в Индиан-Уэллсе