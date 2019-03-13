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Поражения Осаки, Халеп и Соболенко – в видеообзоре третьего круга Индиан-Уэллса

Поражения Осаки, Халеп и Соболенко – в видеообзоре третьего круга Индиан-Уэллса
Теннис / WTA

На турнире категории Premier в Индиан-Уэллсе продолжаются матчи четвёртого круга. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трёх партиях уступила экс первой ракетке мира Анжелике Кербер – 1:6, 6:4, 4:6. Следующей соперницей немки станет Винус Уильямс.

Главной сенсацией стало поражение второй ракетки мира из Румынии Симоны Халеп. Её обидчицей стала 19-летняя чешка Маркета Вондроушова – 6:2, 3:6, 6:2.

Ещё одной неожиданностью стало поражение лидера рейтинга WTA и действующей чемпионки соревнований Наоми Осаки из Японии. Швейцарка Белинда Бенчич отдала чемпионке последних двух мэйджоров лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.

Ещё одна двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса из Испании добыла волевую победу в матче против голландки Кики Бертенс – 5:7, 6:1, 6:4.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».
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