Поражения Осаки, Халеп и Соболенко – в видеообзоре третьего круга Индиан-Уэллса

На турнире категории Premier в Индиан-Уэллсе продолжаются матчи четвёртого круга. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.



Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трёх партиях уступила экс первой ракетке мира Анжелике Кербер – 1:6, 6:4, 4:6. Следующей соперницей немки станет Винус Уильямс.



Главной сенсацией стало поражение второй ракетки мира из Румынии Симоны Халеп. Её обидчицей стала 19-летняя чешка Маркета Вондроушова – 6:2, 3:6, 6:2.



Ещё одной неожиданностью стало поражение лидера рейтинга WTA и действующей чемпионки соревнований Наоми Осаки из Японии. Швейцарка Белинда Бенчич отдала чемпионке последних двух мэйджоров лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.



Ещё одна двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса из Испании добыла волевую победу в матче против голландки Кики Бертенс – 5:7, 6:1, 6:4.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».