Мугуруса: когда я придумывала нечто новое, Андрееску отвечала ещё лучше

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение от представительницы Канады Бьянки Андрееску в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 0:6, 1:6.

«Я старалась как-то потревожить соперницу, выйти вперёд, захватить контроль над игрой. Но каждый раз, когда я придумывала нечто новое, она отвечала ещё более хорошими ударами. Она даже не дала мне сократить отставание в счёте», — приводит слова Мугурусы Tennis Now.

За выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе 18-летняя канадка поспорит с украинкой Элиной Свитолиной. Турнир завершится 17 марта.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.